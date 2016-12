Sms di un pilota padovano alla moglie: "Se mi lasci faccio precipitare l'aereo"

La vicenda, che non ha avuto alcuna conseguenza per i passeggeri a bordo dell'aereo che l'uomo avrebbe dovuto pilotare, (i quali probabilmente non si sono accorti di nulla visto che c'era stato un semplice cambio di pilota) risale al gennaio dello scorso anno ma è trapelata solo ora dalla Questura di Padova.



Una cadenza temporale che, a posteriori, potrebbe apparire inquietante, considerato che appena alcuni mesi dopo, il 24 marzo, è avvenuta la strage della Germanwings per opera di un pilota tedesco affetto da depressione, che si è schiantato deliberatamente con l'aereo di cui era alla guida causando la morte di circa 150 persone, tra passeggeri e personale di servizio.



Il rapporto tempestoso tra il pilota e la moglie era già all'attenzione della Divisione Anticrimine della questura euganea - la coppia ha vissuto a Padova solo per alcuni anni - a cui la donna si era rivolta perché si procedesse contro il marito con un ammonimento per atti persecutori. Comportamenti che avevano indotto la donna a chiedere la separazione, una decisione che il marito non aveva affatto accettato, tentando in ogni modo di impedire alla donna di allontanarsi da lui.



E' stato proprio durante una delle loro discussioni, stavolta a distanza, che l'uomo ha tentato per l'ennesima volta di convincere la moglie a rinunciare alla separazione. Da Roma, prima di prendere il comando del volo per il Giappone, ha inviato un sms in cui minacciava di togliersi la vita, unendo al suo fatale destino i passeggeri.



La donna, appena letto il messaggio, ha chiamato il 113, confidandosi con i poliziotti che stavano seguendo il suo caso. Gli agenti, compresa la gravità della situazione - anche se non è escluso che il messaggio rappresentasse una minaccia provocatoria che non sarebbe mai stata portata alle estreme conseguenze - hanno attivato i colleghi della Polaria di Roma e l'Enac. Il pilota è stato bloccato ancora prima che salisse sulla scaletta dell'aereo. La compagnia per la quale lavorava l'ha sospeso dal lavoro e indirizzato ad un ciclo di psicoterapia.