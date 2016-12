Veronica Panarello: "E' stato mio suocero a uccidere mio figlio Loris, eravamo amanti"

"Loris lo ha ucciso mio suocero. Ho ricordato tutto quando sono andata al cimitero, ma non l'ho detto prima perché avevo paura che uccidesse anche il bimbo più piccolo". E' la ricostruzione di Veronica Panarello fatta a gennaio a una psicologa del carcere dove è detenuta



La direzione della prigione ha informato la Procura di Ragusa. Ai magistrati che l'hanno sentita, su sua richiesta, lei non avrebbe detto nulla di rilevante, sostenendo che è diventata famosa, e che la conoscono anche a Hollywood.



L'ultima versione rilasciata dalla Panarello agli inquirenti era stata che il figlio si strangolò da solo giocando nella sua cameretta con le fascette.



Andrea Stival: "Sono tranquillo, mente" -"Sono tranquillo, la mia posizione è stata vagliata da investigatori e magistratura". Lo afferma Andrea Stival, negando di "avere avuto alcuna relazione" con la nuora che lo accusa di avere ucciso Loris, parlando di "ennesima follia della donna". "La sua ricostruzione irrilevante frutto della sua fantasia, e non lo dico io, ma lo dicono gli atti del processo. Per il resto le sue dichiarazioni sono tutto un falso, una grande bugia. L'ennesima", conclude.