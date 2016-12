Trapani, ha la fedina penale pulita ma è licenziata perché si chiama Riina

Maria Concetta Riina, 39 anni, fedina penale pulita, ha un'unica "colpa": essere figlia di Gaetano, il fratello del noto boss mafioso. Per questo motivo, pur lavorando a Marsala (Trapani) in maniera impeccabile come segretaria in una concessionaria di macchine ed apprezzata per le sue qualità, è stata licenziata a malincuore. E' stata la prefettura a negare all'azienda la "liberatoria antimafia" se la donna non fosse stata allontanata.