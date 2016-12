Sicilia, degrado alla "Scala dei Turchi":la denuncia di Mareamico Agrigento

Candidatasi negli ultimi anni a diventare Patrimonio dell'umanità dell'Unesco, la spiaggia è una tra le più suggestive della Sicilia. Oltre 700mila le presenze registrate ogni anno, più di quelle della Valle dei Templi. Chi raggiunge oggi la "Scala dei Turchi", però, trova un paesaggio in preda all'anarchia.



Il filmato, pubblicato in rete e inviato a tutte le autorià locali, denuncia l'incuria e l'assenza di controlli. Nel passato si era anche pensato a far pagare l'ingresso in spiaggia per garantire un servizio di pulizia; una proposta caduta nel vuoto.