Messina, Renzi infuriato: vergogna

Matteo Renzi è infuriato per i ritardi e le lungaggini che tengono Messina senza acqua da diversi giorni. Lo riferiscono ambienti della presidenza del Consiglio. Il premier ha definito la vicenda una "vergogna" e per questo è stato deciso l'invio dell'esercito. Si muove anche il governatore Crocetta che manda autobotti e navi cisterna non prima però di avere accusato le autorità locali di non aver allertato a dovere.