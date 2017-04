Incidente al rally "Targa Florio", auto finisce fuori strada: due morti

L'incidente è avvenuto in località Piano Torre, più precisamente al km 10,500 della strada che porta a Isnello. Immediato l'intervento dell'ambulanza ma purtroppo per due di loro non c'è stato nulla da fare. Sulla strada c'era un leggero strato di nevischio.



Una famiglia appassionata di rally - Mauro Amendolia e la figlia Gemma erano iscritti col numero 29 alla Targa Florio nelle prove valide per il campionato italiano di rally assoluto conduttori. Correvano con una Bmw mini cooper Jcw per la scuderia "Messina Racing Team". L'anno scorso l'equipaggio composto da Gemma e Valentina aveva partecipato al 13esimo Rally del Tirreno. La Targa Florio, giunta alla sua 101esima edizione, è la competizione automobilistica più antica del mondo.