Il vescovo-cantante di Noto: "Mengoni ruba i temi delle mie prediche"

16:00 - Il vescovo di Noto, prende in prestito i versi delle canzoni di Noemi e Marco Mengoni e li intona dall' altare per i cresimandi durante la cerimonia a Scicli, nel siracusano. Non è la prima volta che Monsignor Staglianò canta per catturare l'attezione dei fedeli, ma stavolta potrebbe diventare una star, dal momento che qualcuno ha caricato il suo video su Youtube.

Il Vescovo canta Noemi e Mengoni

Prendendo spunto dalla canzone "Vuoto a perdere" di Noemi, il vescovo ha ammonito i giovani a ritrovare se stessi aggirando "le mode dell'ipermercato, dove la gente ti guarda se hai i soldi e non il cuore". Anche "Guerriero" e "Essere umani" di Marco Mengoni lo aiutano a sostenere le sue affermazioni: "Amore può diventare una parola vuota e stupida, solo il cuore può riempire le parole del loro contenuto umano". Infine il vescovo chiarisce che le sue citazioni hanno una funzione pastorale: "aiutano a far capire le cose, altrimenti non capiamo nulla. Se cantiamo, le cose si capiscono".