Catania, trovato un cadavere decapitato e senza braccia

Al momento i militari dell'Arma ritengono più probabile l'ipotesi di un delitto maturato nell'ambito della sfera personale.



Il pm: "La priorità è identificarlo" - "La nostra priorità, in questo momento, è identificare la vittima. Finché non sappiamo chi sia è difficile dare un indirizzo preciso alle indagini". Lo ha affermato il procuratore di Caltagirone, Giuseppe Verzera. Intanto le indagini si concentrano sulla comunità di cittadini provenienti dall'Est Europa: i carabinieri sospettano infatti che la vittima sia di nazionalità romena.



"Le modalità del delitto sono da stampo mafioso - aggiunge il procuratore - ma riteniamo che possa essere maturato in ambienti esterni alla criminalità organizzata, qualche vendetta o uno sgarro magari tra stranieri".



Per or resta il "giallo" della modalità del ritrovamento del cadavere mutilato: "Non si comprende infatti il perché lasciarlo in un posto isolato, ma frequentato, visto che il delitto è stato compiuto in un posto diverso da quello del ritrovamento del corpo. Probabilmente perché costretti a muoversi in fretta o per dare un avvertimento a qualcuno che frequentava lo stesso 'giro' della vittima e degli assassini".