Catania, stupra dottoressa di turno in guardia medica: arrestato 26enne

Il giovane, entrato nella guardia medica con la scusa di farsi curare, è andato in escandescenze, danneggiando arredi della stanza, e poi ha sequestrato la dottoressa per due-tre ore, violentandola più volte. Per impedire che la dottoressa potesse dare l'allarme il 26enne, appena entrato nella guardia medica, ha rotto il telefono fisso dell'ufficio e disattivato il pulsante che fa scattare l'emergenza alla sala operativa del 112.



La dottoressa è poi riuscita a liberarsi e urlare. A quel punto un vicino di casa che ha sentito le sue grida ha fatto intervenire i carabinieri che hanno fatto irruzione nella guardia medica. Il 26enne è stato bloccato intorno alle 2:30 mentre cercava di scappare dalla struttura. Condotto in caserma, è stato successivamente portato in carcere.