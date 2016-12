Pizzeria con poligono di tiro, un arresto

foto Ansa Correlati Poligono di tiro in pizzeria, arrestata titolare 14:09 - Pizzeria con poligono di tiro annesso. E' quanto hanno trovato i carabinieri di Palermo all'interno di un ristorante sulla statale 113: la titolare del locale, Anna Maria Assunta Basile, 42 anni, è stata arrestata e si trova ai domiciliari con l'accusa di detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione. Nel seminterrato era stata realizzata una stanza insonorizzata al cui interno sono stati trovati diversi bossoli di proiettile calibro nove. - Pizzeria conannesso. E' quanto hanno trovato i carabinieri diall'interno di unsulla statale 113: la titolare del locale,, 42 anni, è statae si trova ai domiciliari con l'accusa di. Nel seminterrato era stata realizzata una stanza insonorizzata al cui interno sono stati trovati diversi bossoli di proiettile calibro nove.

Nella legnaia della pizzeria "All'ancora" di Santa Flavia, all'interno di una scatola, oltre ad alcune pistole e un fucile, è stata trovata una Beretta rubata nell'agosto del 2012 in casa di un agente della Polizia municipale di Palermo.



Le armi e le munizioni saranno inviate al Ris di Messina per verificare se siano state utilizzate per compiere delitti. In queste ore si sta cercando il compagno della donna, anche lui denunciato per gli stessi reati. All'interno del locale sono arrivati anche i carabinieri del Nas, che hanno trovato 70 chili di pesce conservato in pessime condizioni.



Il poligono di tiro - Nel seminterrato della struttura è stata ritrovata una stanza con le pareti totalmente insonorizzate con lastre di polistirolo, chiusa da una porta in legno anch'essa insonorizzata. Dentro sono stati trovati diversi bossoli di proiettile calibro nove e confezioni di tappi per le orecchie utilizzate all'interno dei poligoni di tiro.