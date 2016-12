Messina, esami facili: sei arresti

Gli arrestati nell'operazione ''Campus'' della Dia a Messina sono: Antonio Domenico Montagnese, 50 anni, che era stato indagato nell'ambito dell'operazione denominata ''Panta Rei'' condotta nel contesto delle indagini svolte sull'omicidio del prof. Matteo Bottari, Marcello Caratozzolo, di 47, docente di Statistica e matematica nell'ateneo messinese, Santo Rando Galati, detto Dino, 57 anni, ex consigliere provinciale a Messina, accusati di di associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso finalizzata alla corruzione, al traffico illecito di influenze, al millantato credito, al voto di scambio e ad altri delitti con la pubblica amministrazione; Salvatore D'Arrigo, 59 anni, accusato di tentata estorsione continuata ed aggravata dal metodo mafioso.



Altre due persone indagate sono state sottoposte all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Montagnese e' anche accusato di usura, e tentativo di estorsione continuata ed aggravata dal metodo mafioso insieme agli altri tre arrestati. Montagnese e D'Arrigo sono stati portati in carcere gli altri due sono stati posti ai domiciliari.



Minacce ai docenti che "non ci stavano" - ''Se tu ti vuoi prendere gli esami senza fare un cazzo.. e..senza problemi, allora bisogna andare praticamente a minacciare...non c'e' niente da fare e' cosi'...e' questo il sistema... quello si caca di sotto e' tutto la il discorso...bisogna andare a minacciare...bisogna andare a minacciare e saperlo fare...perche' se no, sei fottuto''. E' uno dei dialoghi intercettati della Dia di Antonio Montagnese. ''E poi c'e' il metodo Caratozzolo.... - continua Montagnese - Caratozzolo va'.. dice: 'questo e' un amico..un..cosa..vediamo che possiamo fare.. parapi'..parapu'''.

''Il consistente e variegato tessuto relazionale nel quale l'organizzazione criminale ha potuto progettare i propri ambiti di operativita' - dicono gli investigatori - è connotato da autorevoli nomi di docenti, che il sodalizio ha ritenuto a disposizione per attuare una vera e propria modalita' di azione attraverso i seguenti metodi: 'avvicinamento' dei docenti; corruzione anche mediante piccole regalie in grado di 'ammorbidire' l'atteggiamento di quei docenti più esigenti ma parimenti sensibili alla 'premura'; minaccia dei docenti, conseguendo l'effetto di una vera e propria intimidazione in grado di garantire il risultato finale del superamento dell'esame, qualora le condizioni (i rapporti con il docente interessato, ovvero la scarsa preparazione del candidato) non consentissero di procedere mediante un piu' cauto 'avvicinamento' e suggerissero un'azione decisa e risolutoria''.