Ustica, rubano auto e cadono in mare

foto Tgcom24 17:43 - A Ustica, in provincia di Palermo, due 14enni, Bartolomeo Licciardi e Fedi Sta, dopo aver rubato un'auto di proprietà di un pensionato e parcheggiata nei pressi del porto, per cause ancora da accertare hanno perso il controllo della vettura e sono precipitati a mare, annegando. Immediato l'intervento di sommozzatori privati della società "diving barracuda", che sono riusciti ad estrarre i corpi dei due ragazzi, purtroppo già deceduti. Indagano i carabinieri.

Secondo gli investigatori i due ragazzini, uno di origine tunisina l'altro usticese, sono saliti sulla Panda dopo averla trovata con le chiavi inserite nel cruscotto. Dopo aver percorso un breve tratto di banchina al porto, hanno perso il controllo del mezzo e sono finiti in mare. L'auto giace capovolta a pochi metri dalla riva, in un fondale di non oltre 5 metri. Il ragazzo tunisino è figlio di un immigrato che lavora da anni come artigiano ad Ustica, l'altro è figlio dell'autista dell'ambulanza della guardia medica dell'isola.



Indagine per istigazione al suicidio, pm: "Contestazione tecnica"

I pm, che hanno aperto un'indagine sulla morte dei due adolescenti, ipotizzano il reato di istigazione al suicidio a carico di ignoti: un'ipotesi solo formale che consente ai magistrati di svolgere gli accertamenti tecnici e di sentire i testimoni. Le indagini sono state delegate ai carabinieri. Lunedì arriveranno a Palermo i campioni di sangue prelevati dai cadaveri: verranno analizzati dal direttore dell'istituto di Medicina legale del Policlinico, Paolo Procaccianti.