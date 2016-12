foto Ansa

14:05

- Un vasto incendio doloso, sviluppatosi all'alba nel canneto dell'area di "Orto Pasqualello" a Gela, ha impegnato per sei ore vigili del fuoco, ambulanze, protezione civile e forze dell'ordine. Il fumo ha mandato in tilt il traffico in città, e cinque famiglie abitanti in due edifici attigui all'area interessata sono state evacuate. Fra gli sfollati, oltre agli adulti, c'erano cinque anziani, due disabili e alcuni bambini.