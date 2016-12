Catania, cinque scosse di terremoto in poche ore

foto Ap/Lapresse 07:07 - Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 2.8, è stata registrata alle 4.42 nel Nordest della Sicilia, in provincia di Catania. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 7,9 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Giarre, Mascali, Milo, Riposto, Sant'Alfio, Santa Venerina e Zafferana Etnea. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. - Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 2.8, è stata registrata alle 4.42 nel Nordest della Sicilia, in provincia di Catania. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 7,9 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Giarre, Mascali, Milo, Riposto, Sant'Alfio, Santa Venerina e Zafferana Etnea. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.

Quest'ultima scossa va ad aggiungersi alle quattro, di magnitudo comprese tra i 3.2 e i 2.2 gradi della scala Richter, registrate dalle 23.58 di mercoledì alle 00.39 di giovedì.



Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), i sismi hanno avuto ipocentri compresi tra i 5 e i 6,2 km di profondità ed epicentri in prossimit… dei comuni di Giarre, Milo, Sant'Alfio, Santa Venerina e Zafferanea Etnea.



L'ultima scossa nella zona dell'Etna risaliva al 19 giugno scorso (magnitudo 2), mentre il Sudest della regione (provincia di Siracusa) è interessato da uno sciame sismico che negli ultimi tre giorni ha fatto registrare 17 scosse, la più forte delle quali alle 3.14 di mercoledì con magnitudo 3.7.



SCOSSE ANCHE NEL MODENESE

Due lievi scosse di terremoto, di magnitudo 2.1 e 2.2, sono state registrate rispettivamente all'1.54 e alle 4.24 nelle zone terremotate dell'Emilia, in provincia di Modena. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il primo sisma ha avuto ipocentro a 15 km di profondità ed epicentro in prossimità di Cavezzo mentre il secondo ha avuto ipocentro a 25,2 km di profondità ed epicentro in prossimità di Camposanto.