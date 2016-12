foto LaPresse

16:03

- La corte d'appello di Palermo ha respinto la causa di risarcimento del danno per ingiusta detenzione avviata dall'ex ministro Dc Calogero Mannino. Assolto in primo grado, venne condannato in appello per mafia, la sentenza venne annullata dalla Cassazione che impose un nuovo giudizio di secondo grado nel quale Mannino venne assolto. "Aspetto di leggere le carte e conoscere le motivazioni per decidere se fare ricorso", ha commentato l'ex ministro.