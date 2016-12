foto Getty

- Un imprenditore, il 39enne Giuseppe Toia, è stato ferito gravemente a colpi di pistola la scorsa notte a Isola delle Femmine, nel Palermitano. L'uomo stava raggiungendo l'auto in un parcheggio quando è rimasto vittima di un agguato. Ricoverato all'ospedale Cervello, a Palermo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico: non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri.