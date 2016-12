foto LaPresse

19:44

- Un Tir è finito in una scarpata lungo l'autostrada A19, in direzione di Catania, dopo aver divelto il guardrail e invaso la corsia opposta al suo senso di marcia. Sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia stradale e i vigili del fuoco, che stanno provvedendo ai rilievi e alle operazioni di soccorso. L'incidente è avvenuto al chilometro 48 del tratto interessato. Ancora non si conoscono le condizioni dell'autista.