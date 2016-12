Calcio e beneficenza, gli onorevoli partecipano al torneo di calcio solo se spesati

foto LaPresse 22:43 - Partecipiamo alla partita di beneficenza, ma solo se spesati dall'organizzazione e senza lasciare nessun ulteriore contributo. Sarebbero queste le condizioni della nazionale di calcio dei parlamentari per prendere parte a un evento di solidarietà. O almeno così sarebbe andata a Catania, dove gli onorevoli hanno sfidando le rappresentative dei magistrati e di politici locali, ma non hanno contribuito economicamente all'obiettivo dell'iniziativa. - Partecipiamo alla partita di beneficenza, ma solo se spesati dall'organizzazione e senza lasciare nessun ulteriore contributo. Sarebbero queste le condizioni della nazionale di calcio dei parlamentari per prendere parte a un evento di solidarietà. O almeno così sarebbe andata a Catania, dove gli onorevoli hanno sfidando le rappresentative dei magistrati e di politici locali, ma non hanno contribuito economicamente all'obiettivo dell'iniziativa.

A raccontare la vicenda è il Corriere della Sera. I deputati, spesati dall'organizzazione, a fine gara non avrebbero dato soldi per l'acquisto di tre carrozzine per i bambini disabili assistiti dalle Sorelle della carità dal costo di 700 euro l'una, che era l'obiettivo del triangolare. Come se non bastasse, quando si sono ritrovati al ristorante i 15 parlamentari non hanno pagato il conto, che ha saldato un loro collega, Giuseppe Berretta del Partito democratico.



L'esponente del Pd difende gli onorevoli e precisa: "La decisione di pagare la cena ai colleghi era già stata da me assunta diversi giorni prima e dettata unicamente da senso di ospitalità". "Tutti i parlamentari presenti - aggiunge Berretta - hanno dedicato due giorni a questa iniziativa di beneficenza, senza tirarsi indietro al momento opportuno".



Nemmeno l'associazione sportiva Vigili urbani del Comune di Catania, che ha promosso l'iniziativa, vuole alimentare le polemiche. "L'obiettivo benefico della manifestazione - sostiene il gruppo - è stato pienamente raggiunto, grazie al concorso della squadra dei magistrati, dei parlamentari e degli amministratori comunali che senza alcuna distinzione personalistica si sono adoperati solidalmente per conseguire l'obiettivo programmato di aiutare le persone più svantaggiate".