Pedopornografia, sei arresti e 31 denunce

foto Ansa 08:38 - La polizia postale di Palermo sta eseguendo in tutta Italia un'operazione contro la pedopornografia online, che ha già portato a sei arresti e 31 denunce per detenzione di materiale pedopornografico. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati numerosi computer, cellulari, video-camere, macchine fotografiche e migliaia di supporti informatici. - La polizia postale di Palermo sta eseguendo in tutta Italia un'operazione contro la pedopornografia online, che ha già portato a sei arresti e 31 denunce per detenzione di materiale pedopornografico. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati numerosi computer, cellulari, video-camere, macchine fotografiche e migliaia di supporti informatici.

Sono tredici le regioni che sono state interessate dai blitz delle forze dell'ordine, alcune centinaia gli agenti impegnati dall'alba nell'operazione chiamata "Fabulinus", condotta con la supervisione della Postale di Roma in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Veneto e Puglia.



L'operazione è arrivata dopo un anno e mezzo di indagini: gli specialisti della Postale hanno individuato una rete di persone che, tramite il network eDonkey e il programma emule diffondevano e scaricavano materiale pedopornografico che consisteva in video raccapriccianti e immagini a carattere sessuale di bambini in tenera età.