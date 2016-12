Tgcom24 > Cronaca > Sicilia > Ragusa, strangola la moglie davanti alla figlia

14.1.2012

L'uomo è in stato di fermo nella caserma dei carabinieri di Modica. La prima ipotesi degli inquirenti è un raptus di follia. In passato l'uomo fu arrestato per aver picchiato il padre