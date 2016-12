Palermo, perdono il lavoro e aprono un centro di massaggi e sesso

13:18 - Un centro di massaggi e sesso a pagamento è stato scoperto dalla polizia vicino ai cantieri navali, a Palermo. All'interno gli agenti hanno trovato 3 donne in abiti succinti, tutte madri di famiglia. Una di loro, ex titolare di un asilo nido privato, ha detto di aver cominciato a prostituirsi dopo aver perso il lavoro. Analoghe le storie delle altre due. L'appartamento è stato sequestrato e la tenutaria denunciata per sfruttamento della prostituzione.

Non ci sono solo imprenditori suicidi per la crisi. La perdita del lavoro può costringere chiunque a fare scelte difficili. Quando gli agenti hanno fatto ingresso nell'appartamento hanno trovato tre donne non più giovanissime. Due di loro erano state recentemente licenziate, in età ormai considerata "avanzata" per trovare un lavoro.