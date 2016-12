Tgcom24 >

Provenzano resta al 41 bis, il tribunale di Roma ha rigettato il ricorso 16 ottobre 2013 Provenzano resta al 41 bis, il tribunale di Roma ha rigettato il ricorso I suoi legali avevano chiesto un regime più leggero a causa delle condizioni di salute del super boss di Cosa Nostra.

17:17 - E' stato confermato il 41 bis per il boss mafioso Bernardo Provenzano, in carcere dal 2006. Il tribunale di sorveglianza di Roma ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai suoi legali, che chiedevano appunto la revoca del carcere duro per motivi di salute. A luglio la Procura di Palermo aveva invece dato il suo ok per la revoca del 41 bis al padrino di Corleone per motivi di salute.