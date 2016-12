Siamo all'apice del caldo africano: temperature percepite oltre i 40 gradi

6 agosto 2015 Siamo allʼapice del caldo africano: temperature percepite oltre i 40 gradi Stiamo vivendo il punto più alto di questa ondata. Fino a sabato il termometro si manterrà sopra le medie in molte località, ma da domenica si prevede una temporanea attenuazione

In questi giorni vivremo il picco del caldo portato come sempre dall'Anticiclone Nord-Africano che continuerà a richiamare sull'Italia correnti di origine tropicale. Si tratta - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - di correnti capaci di spingere le temperature fin quasi a 40 gradi: i pochi temporali pomeridiani rimarranno confinati sui rilievi del Sud e delle Alpi. Gli elevati tassi di umidità, inoltre, porteranno le temperature percepite a toccare, e localmente superare, la soglia dei 40 gradi.

Nel fine settimana, invece, è molto probabile l'indebolimento della struttura di alta pressione che verrà attaccata da impulsi perturbati in grado di determinare una marcata instabilità: i temporali potranno localmente risultare di forte intensità, in particolare al Nord fra sabato sera e domenica. Questo parziale cambio di rotta della circolazione atmosferica determinerà un abbassamento delle temperature nella giornata di domenica in molte delle regioni centro-settentrionali con una temporanea attenuazione del caldo intenso. Con l'energia che si sta accumulando in questi giorni, però, tutto ciò potrebbe significare anche un notevole rischio di temporali intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e grandine.

Previsioni per giovedì Giornata prevalentemente soleggiata e molto calda. Qualche annuvolamento insisterà al mattino in Piemonte e all'estremo Sud. Fra pomeriggio e sera si formeranno un po' di nuvole sulle zone montuose, in particolare sulle Alpi orientali, sull'Appennino meridionale e sui rilievi della Sicilia dove non mancheranno brevi e isolati temporali di calore. Caldo e afa in aumento: massime quasi ovunque dai 31 ai 35 gradi, ma con punte fino a 36-37 gradi nella pianura padana centrale e 38-39 nelle zone interne del Centro e in Sardegna.

Meteo.it ha introdotto nelle grafiche televisive e sul sito una nuova informazione per gli utenti: l'Indice di Affidabilità. La nostra previsione di oggi ha un'affidabilità alta con valori dell'Indice (IdA) fra 95 e 99 in tutto il territorio.

Allarme caldo: bollino rosso in 9 zone d'Italia Attenzione al caldo intenso su tutto il Paese. Sono ben nove le zone per le quali giovedì è stato emesso il bollino rosso (livello 3 di allerta, ossia livello massimo su una scala da 0 a 3). Si tratta di Bolzano, Firenze, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Trieste. Il livello 3 indica “condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute". Bollino arancione (livello 2 di allerta) su Bologna, Brescia, Campobasso, Frosinone, Genova, Milano, Napoli, Rieti, Verona, Viterbo.