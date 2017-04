Selfie in ospedale, il divieto del ministero della Salute: "Offendono i pazienti"

Il fenomeno dei selfie che è arrivato anche in ospedale va arginato, secondo Roma. Così ai rappresentanti dei lavoratori viene chiesto, con un richiamo all'etica professionale, di "scongiurare o, quanto meno, arginare il verificarsi di tali fatti", come riporta La Repubblica.



La stessa presidente di Fnomceo Roberta Chersevani, diffondendo l'informativa a tutti gli ordini provinciali, ha così illustrato quali norme del codice deontologico dei medici vengono violate da chi scatta selfie negli ospedali e nelle strutture sanitarie, anche se fortunatamente, secondo la federazione degli Ordini, "non ci si trova davanti a fenomeno dilagante".



In passato anche le associazioni di medici e specialisti avevano condannato la pratica.