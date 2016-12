Sciopero dei trasporti pubblici: treni, bus e metrò si fermano da Milano a Napoli

Roma - A Roma bus, metro, tram e treni locali gestiti da Atac sono a rischio dalle 8,30 alle 12,30. E' stato in seguito all'intervento del prefetto Franco Gabrielli che l'astensione è stata ridotta a quattro ore, in considerazione dei "rischi di gravi ripercussioni sul sistema di mobilità derivanti da una serie di fattori che vengono a concentrarsi" venerdì in città, come l'incremento dei flussi di pellegrini e visitatori in una data a ridosso della "Domenica delle Palme".



Per i treni regionali del Lazio Trenitalia ha fatto sapere che la circolazione sarà pressoché regolare, anche al di fuori delle fasce oraria di garanzia nelle quali sono assicurati per legge i servizi minimi. Assicurato il collegamento tra Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino con il "Leonardo Express". Circolano regolarmente anche le Frecce. Alcuni treni Intercity che non rientrano tra quelli "garantiti" potranno essere cancellati o limitati nel percorso.



Milano e Lombardia - Rischio paralisi anche a Milano e in Lombardia, con lo stop a mezzi pubblici, treni, aerei. A Milano l'agitazione è prevista, per le linee di superficie, dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 al termine del servizio e, per le metropolitane, dalle 18 al termine del servizio.



Lo sciopero generale coinvolge anche il trasporto ferroviario. Quindi "i treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza - informano a Trenord - potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni" dalle 21 di giovedì 17 alla stessa ora di venerdì.



Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali "Milano Cadorna/Milano Centrale - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Bellinzona". Previsti autobus per l'eventuale sostituzione delle corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (no-stop) e tra Malpensa Aeroporto e Bellinzona.



Manifestazioni a Milano, Napoli e Firenze.



Taxi, sciopero revocato - Niente stop invece per i tassisti, che avevano indetto uno stop di 24 ore sempre per venerdì contro Uber. La revoca è arrivata dopo l'incontro dei rappresentanti della categoria con il governo e l'impegno dei ministeri dei Trasporti e dello Sviluppo economico di non affrontare la regolamentazione del settore nel ddl concorrenza ma con un'apposita legge.