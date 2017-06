Savona, bagno durante mareggiata: annega un turista, gli altri tre salvati

Tragedia a Savona: una persona è morta annegata in mare e altre tre sono state soccorse e tratte in salvo da uomini della Capitaneria e dei Vigili del Fuoco mentre facevano il bagno malgrado le condizioni proibitive del mare. Un gruppo di 4 turisti provenienti da Torino si è avventurato in mare nonostante una forte mareggiata, onde alte, vento forte e correnti di risacca. Tre si sono salvati, una quarta persona, di circa 50 anni, è deceduta.

Milano sferzata dalla grandine 1 di 12 LaPresse LaPresse Milano sferzata dalla grandine 2 di 12 LaPresse LaPresse Milano sferzata dalla grandine 3 di 12 LaPresse LaPresse Milano sferzata dalla grandine 4 di 12 LaPresse LaPresse Milano sferzata dalla grandine 5 di 12 LaPresse LaPresse Milano sferzata dalla grandine 6 di 12 LaPresse LaPresse Milano sferzata dalla grandine 7 di 12 LaPresse LaPresse Milano sferzata dalla grandine 8 di 12 LaPresse LaPresse Milano sferzata dalla grandine 9 di 12 LaPresse LaPresse Milano sferzata dalla grandine 10 di 12 LaPresse LaPresse Milano sferzata dalla grandine 11 di 12 LaPresse LaPresse Milano sferzata dalla grandine 12 di 12 LaPresse LaPresse Milano sferzata dalla grandine leggi dopo slideshow ingrandisci

Solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco, della capitaneria di porto e di alcuni bagnanti, due dei quattro turisti di Torino sono stati tratti in salvo. Il terzo è stato soccorso e portato in elicottero all'ospedale San Paolo di Savona per un principio di annegamento. La quarta persona, data inizialmente per dispersa, è stata ritrovata priva di vita e trasportata all'obitorio del nosocomio savonese.



Grandine a Milano - Attorno alle 15 la città è stata colpita da una violenta raffica di pioggia e grandine, che ha causato disagi sulle strade e mandato il traffico in tilt. La nuova perturbazione era attesa dalla protezione civile, che aveva già proclamato l'allerta meteo per questi giorni.