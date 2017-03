Nuoro, come vivere felicemente con sette figli e un solo stipendio

La famiglia dei coniugi Luigi, autotrasportatore 38enne, e la ex-maestra 34enne Maddalena, residente a Galtellì in provincia di Nuoro, non risponde ai clichè di questi tempi, in cui si fanno sempre meno figli. Loro ne hanno desiderati e fatti sette in 15 anni, riuscendo a far quadrare i conti con un solo stipendio. "Una famiglia con tanta corrente", afferma ironicamente il papà, per la settima volta da meno di due settimane.