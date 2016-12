Fuga finita per Igor Diana, il figlio adottivo dei coniugi uccisi domenica nella loro casa a Settimo San Pietro, Cagliari. Il 28enne di origine russa, sospettato del duplice omicidio, è stato bloccato in auto, in un'operazione di polizia e carabinieri, sulla provinciale 293, nei pressi di Nuxis, paese del Sulcis. Diana è rimasto ferito nella sparatoria nata con le forze dell'ordine. Prima di essere trasferito in questura è stato portato in ospedale.