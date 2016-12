Cane veglia il padrone morto per 15 giorni

foto Dal Web 13:58 - Dopo un'intera vita insieme, non lo voleva lasciare. Così, anche quando il suo padrone è morto, non lo ha abbandonato, vegliando il suo cadavere per quasi due settimane. Il protagonista di questa storia, che ha commosso Cagliari, è un cagnolino meticcio. I soccorritori lo hanno trovato accanto al corpo dell'uomo, in avanzato stato di decomposizione. Solo con l'arrivo dei veterinari il cagnolino è fuggito a casa dei vicini, che ora se ne prenderanno cura. - Dopo un'intera vita insieme, non lo voleva lasciare. Così, anche quando il suo padrone è morto, non lo ha abbandonato, vegliando il suo cadavere per quasi due settimane. Il protagonista di questa storia, che ha commosso Cagliari, è un cagnolino meticcio. I soccorritori lo hanno trovato accanto al corpo dell'uomo, in avanzato stato di decomposizione. Solo con l'arrivo dei veterinari il cagnolino è fuggito a casa dei vicini, che ora se ne prenderanno cura.

L'episodio è avvenuto alcuni giorni fa. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini che, non vedendo da giorni l'uomo, un 70enne, hanno chiamato i carabinieri. I militari sono intervenuti e, dopo aver bussato ripetutamente alla porta dell'abitazione dell'anziano, hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Dopo poco, la macabra scoperta. Il cagnolino, nonostante l'arrivo dei soccorritori, non ha abbandonato il suo padrone, rimanendo accanto al letto e ringhiando e abbaiando per impedire a chiunque di avvicinarsi. Solo con l'arrivo dei veterinari il cagnolino è fuggito, andando a rifugiarsi a casa dei vicini che adesso si stanno prendendo cura di lui.