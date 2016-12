foto LaPresse

22:35

- E' avvolto nel giallo a Porto Torres il ritrovamento del cadavere di un uomo, in stato di decomposizione, trovato in un appartamento di Porto Torres in via Adelasia. Sul corpo, adagiato sul letto, non sono stati trovati segni di violenza e l'uomo potrebbe esser morto per cause naturali. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri.