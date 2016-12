foto Ansa

08:10

- Attentato dinamitardo contro un negozio di animali a Cagliari. Una grossa bomba-carta è stata fatta esplodere intorno alle 5 davanti al Beautiful dog, in via San Michele. L'esplosione ha gravemente danneggiato la serranda del negozio e due auto parcheggiate davanti al marciapiede. Non risultano feriti. Solo il caposquadra di un'ambulanza, in transito al momento dello scoppio, ha accusato un malore.