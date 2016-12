foto LaPresse

- Un'anziana donna di 102 anni è stata tratta in salvo da polizia e vigili del fuoco dopo essere stata chiusa in casa dalla badante che si occupava di lei. L'anziana si sarebbe svegliata trovandosi sola in casa con le porte chiuse a doppia mandata. La donna ha avuto un attacco di panico e ha cominciato a urlare svegliando i vicini, che hanno dato l'allarme.