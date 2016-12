foto Facebook Correlati Mistero sulla morte del piccolo Mirko

Sulcis, il ritrovamento dell'uomo impiccato 18:43 - E' mistero a Sant'Antioco, nel Sulcis, sulla morte di un bambino di 2 anni, Mirko Mocci, morto nella sua abitazione. La madre, Daniela Sulas, 23 anni, sporca di sangue, ha chiesto aiuto ad alcuni vicini. Sul luogo sono intervenuti carabinieri, polizia e gli uomini del 118, che non ha potuto però far nulla per salvare la vita del piccolo. Gli investigatori stanno ora cercando di capire come sia morto il bimbo. - E' mistero a Sant'Antioco, nel Sulcis, sulla morte di un bambino di 2 anni, Mirko Mocci, morto nella sua abitazione. La madre, Daniela Sulas, 23 anni, sporca di sangue, ha chiesto aiuto ad alcuni vicini. Sul luogo sono intervenuti carabinieri, polizia e gli uomini del 118, che non ha potuto però far nulla per salvare la vita del piccolo. Gli investigatori stanno ora cercando di capire come sia morto il bimbo.

Si impicca il compagno della madre

Si è impiccato a un albero nelle campagne di Sant'Antioco Igor Garau, il compagno trentenne della madre del bimbo. L'uomo era ricercato da polizia e carabinieri da questa mattina. Il corpo di Garau è stato trovato a circa 500 metri in linea d'aria dalla casa di via Calasetta, dove la coppia viveva con il piccolo Mirko. A notare l'uomo e a dare l'allarme è stato un pastore. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Carbonia, la madre del bimbo è stata aggredita dopo un litigio dal compagno nell'abitazione che i due condividevano.



Madre ferita a martellate

Con la morte di Garau, soltanto l'autopsia sul corpo del bimbo e le testimonianze della madre e dei familiari potranno aiutare gli inquirenti a chiarire cosa è accaduto stamattina attorno alle 8 nella casa di Sant'Antioco. Sul corpo del piccolo non ci sono tracce evidenti di violenze. La donna sembra sia stata ferita a martellate alla testa ed è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale Sirai di Carbonia. Tuttavia non sarebbe in pericolo di vita.



Su Facebook gli amori tormentati di Daniela e la notizia di una nuova gravidanza

Dal profilo Facebook di Daniela Sulas, emergono i dettagli di una tormentata storia. La 23enne di Sant'Antioco oltre alle tante foto del piccolo Mirko, posta infatti numerosi dettagli della sua vita, che il 26 dicembre sembra arrivare ad un'imprevista ma felice svolta: "Daniela è in attesa di una bella pupa..." scrive infatti la ragazza.



La felicità per l'arrivo di una sorella per Mirko sembra però interrotta dalle preoccupazioni per la vita di coppia: si ripetono infatti, più o meno velati, messaggi a un'altra donna. Fino ad appena 5 giorni fa, quando la 23enne affida al social network il suo sfogo: "attenta brutta cagna in calore, non tirare troppo la corda ke prima o poi si spezza...". La presenza di un'altra nella vita di coppia di Daniela sembrerebbe confermata anche da un'immagine pubblicata il giorno dopo con una inequivocabile didascalia: "Quando una coppia si lascia, non è mai colpa di uno solo, ma di tutti e tre".