Olbia, due uccisi da monossido

11:00

- Tragedia in Sardegna: due persone sono morte per intossicazione, probabilmente per il monossido di carbonio sprigionato da una stufa, e altre due sono in gravi condizioni nell'ospedale di Olbia. Si tratta di due coppie provenienti dalla Lombardia che erano giunte in Sardegna, ad Aggius, per assistere al carnevale di Tempio Pausania, uno dei più noti dell'isola.