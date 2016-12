Nuovo sbarco migranti in Sardegna

11:46 - Nuovo sbarco di migranti in Sardegna. Dopo i 31 arrivati, in due distinti momenti, la scorsa settimana, poco dopo mezzanotte un barchino in legno è approdato sulla spiaggia di Saccanna, a Teulada. A bordo extracomunitari provenienti dall'Africa, quattro dei quali sono stati individuati dai carabinieri e trasferiti al Centro di prima accoglienza di Elmas, dove sono state avviate le procedure per il riconoscimento. Trovata anche la barca.