Sardegna, un paesino vive senza rete

19:04 - Mentre vengono presentati telefonini sempre più all'avanguardia che sembrano veri e propri computer, c'è chi non riesce a fare una semplice telefonata dal cellulare. Succede agli abitanti di un piccolo paesino della Sardegna, Nughedu Santa Vittoria, che conta 530 anime assolutamente isolate da qualsiasi tipo di rete mobile. Per attirare l'attenzione sono scesi in piazza lanciando veri e propri segnali di fumo.