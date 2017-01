Roma, svaligiata la villa di Teo Mammucari: furto da decine di migliaia di euro

Ladri in azione nella villa dello showman Teo Mammucari a Tor de' Cenci, Roma. L'abitazione che si trova in un comprensorio privato è stata messa a soqquadro. Rubati preziosi del valore di diverse decine di migliaia di euro, ma la stima è solo approssimativa e potrebbe essere destinata a crescere. Il conduttore televisivo, infatti, si trova in vacanza a Miami ed è stato avvisato telefonicamente dell'accaduto.