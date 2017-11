Roma, sicurezza a rischio: entrata senza controlli nella zona del Vittoriano

Nel corso della puntata di "Striscia la Notizia" in onda venerdì 17 novembre l'inviato Riccardo Trombetta è tornato a Roma per denunciare il poco controllo nella zona dell'Altare della Patria. La trasmissione di Canale 5 aveva già segnalato una situazione particolarmente anomala all'interno del Campidoglio e come dimostrano le immagini, anche al Vittoriano è possibile circolare indisturbati con trolley e zaini. L'inviato ha poi lasciato il suo bagaglio incustodito all'interno del Sacrario, dove però nessuno si è insospettito. La stessa situazione si è ripetuta con un'altra turista, al quale viene solamente detto di tenere l'enorme valigia in mano, per non far scorrere le ruote per terra.