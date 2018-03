Regione Sicilia, in tre mesi approvate soltanto tre leggi

A tre mesi dall’insediamento della nuova maggioranza nell'Assemblea regionale siciliana sono appena tre le leggi approvate. Una media di una ogni trenta giorni. Una situazione che punta il dito ancora una volta sulla cattiva politica in una regione la cui attività legislativa è praticamente paralizzata. "Non cambia niente, la politica è sempre quella che è, è una cosa marcia ormai, in tutta Italia, non solo a Palermo", dice un signore alle telecamere di Quinta Colonna. Vincenzo Figuccia, deputato Udc ammette: "È una cosa inimmaginabile che una seduta d’aula duri i tempi di un caffè". L’ultima seduta infatti è stata lampo, anche meno della classica pausa "caffè e sigaretta": appena sei minuti e 19 secondi.



Secondo Antonio De Luca, deputato del M5s, "si dovrebbe lavorare molto di più quando invece si tende a lavorare due giorni a settimana". "Non si produce quello che si dovrebbe produrre quando invece c’è una regione allo sfascio e i cittadini non hanno nemmeno la percezione che sia cambiato il governo", aggiunge lo stesso De Luca.