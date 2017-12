Reddito di inclusione, 2800 domande in 8 giorni a Milano

2800 domande in soli 8 giorni, a Milano, per avere il reddito di inclusione, il nuovo sussidio contro la povertà che verrà erogato da gennaio. Un boom di richieste commentato dall’assessore alle Politiche sociali di Milano, Pierfrancesco Majorino, a Tgcom24: “E’ una scelta molto importante voluta dal governo Gentiloni per colmare un gap. Picchi di domande qui a Milano e noi abbiamo colto al volo un’azione davvero importante e significativa". Poi un parere sulle immagini dei senzatetto nel centro del capoluogo lombardo, in zona San Babila, dove la gente deve fare lo slalom tra i cartoni degli homeless : "Queste immagini dovrebbero far riflettere tutto il mondo della politica".