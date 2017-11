Taranto, maltrattava piccoli alunni: arrestata maestra

Una maestra d'asilo 50enne, in servizio presso l'istituto XXV Luglio di Taranto, è stata arrestata dalla polizia per maltrattamenti nei confronti di alcuni alunni di 2-3 anni. L'osservazione delle immagini videoregistrate e l'ascolto audio, in un periodo di circa 40 giorni, hanno consentito agli investigatori di accertare "ripetute condotte violente (spinte, schiaffi e urla) tenute dalla maestra".