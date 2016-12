Sacra Corona Unita, 27 arresti nel Brindisino: molti i nuovi affiliati

Donne capoclan, "pizzini" per le affiliazioni e una serie di volti nuovi nella compagine della organizzazione di tipo mafioso Sacra Corona Unita. E' quanto ritengono di aver scoperto gli agenti della questura Brindisi che hanno eseguito 27 arresti per associazione mafiosa, estorsioni, danneggiamenti e detenzioni di armi. In tutto sono 34 le persone indagate: per la gran parte di loro si tratta della prima contestazione di reati di mafia.