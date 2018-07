Papa a Bari per pace in M.O., si inchina davanti alle reliquie di San Nicola | Incontro storico con i Patriarchi

Bari, incontro storico tra il Papa e i Patriarchi Ansa 1 di 26 Ansa 2 di 26 Ansa 3 di 26 Ansa 4 di 26 Ansa 5 di 26 Ansa 6 di 26 Ansa 7 di 26 Ansa 8 di 26 Ansa 9 di 26 Ansa 10 di 26 Ansa 11 di 26 Ansa 12 di 26 Ansa 13 di 26 Ansa 14 di 26 Ansa 15 di 26 Ansa 16 di 26 Ansa 17 di 26 Ansa 18 di 26 Ansa 19 di 26 Ansa 20 di 26 Ansa 21 di 26 Ansa 22 di 26 Ansa 23 di 26 Ansa 24 di 26 Ansa 25 di 26 Ansa 26 di 26 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Ai popoli del Medio Oriente: vi siamo vicini - "Vi siamo vicini": così il Papa ha cominciato la preghiera per la pace in Medio Oriente rivolgendosi ai "popoli e le molte persone che vivono situazioni di grande sofferenza". Francesco ha ringraziato i fedeli giunti al Lungomare di Bari, "città dell'incontro, città dell'accoglienza". "Qui contempliamo l'orizzonte e il mare e ci sentiamo spinti a vivere questa giornata - ha detto Francesco - con la mente e il cuore rivolti al Medio Oriente, crocevia di civiltà e culla delle grandi religioni monoteistiche". La tradizione di fede di queste terre, dove il cristianesimo è nato, "è un tesoro da custodire con tutte le nostre forze, perché in Medio Oriente ci sono le radici delle nostre stesse anime", ha sottolineato il Pontefice.



"No a indifferenza che uccide" - "Preghiamo" per la pace che i "potenti in terra non sono ancora riusciti a trovare", ha poi detto. "Sia pace: è il grido dei tanti Abele di oggi che sale al trono di Dio. Per loro non possiamo più permetterci, in Medio Oriente come ovunque nel mondo, di dire: Sono forse io il custode di mio fratello?. L'indifferenza uccide, e noi vogliamo essere voce che contrasta l'omicidio dell'indifferenza. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire lacrime, perché il Medio Oriente oggi piange, soffre e tace, mentre altri lo calpestano in cerca di potere e ricchezze".



Pace per Gerusalemme: amata da Dio, ferita dagli uomini - Una preghiera per la pace a Gerusalemme: "Imploriamolo in modo particolare per Gerusalemme, città santa amata da Dio e ferita dagli uomini, sulla quale ancora il Signore piange: Su te sia pace!" è stata l'invocazione del Pontefice che ha pregato per la pace anche "per i fratelli che soffrono e per gli amici di ogni popolo e credo".



Francesco insieme ai Patriarchi delle Chiese ortodosse - Papa Francesco, dopo aver sostato in preghiera davanti alle reliquie di San Nicola, ha percorso il lungomare di Bari a bordo di un pullmino scoperto, insieme ai Patriarchi delle Chiese ortodosse e Capi delle comunitè cristiane del Medio Oriente. L'immagine inusuale del Papa sul pullmino, insieme con i Patriarchi, ha entusiasmato la folla in festa che al passaggio ha sventolato bandierine e cappellini. Il pullmino scoperto vuole essere - come era stato sottolineato nei giorni scorsi dal priore della Basilica, padre Giovanni Distante - il simbolo della concordia tra le Chiese.