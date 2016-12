Lecce, perde il portafoglio: glielo riporta un ambulante marocchino che si fa 43 km a sue spese

"Questa mattina a Lecce ho perso il mio portafogli: carte di credito, patente, tessera sanitaria, carta di identità. Tutto! ero disperato e rassegnato, quando ad una certa ora della sera, mi raggiunge con una telefonata un mio dipendente di Maglie, per informarmi che un ragazzo marocchino , proprietario di bancarella che sosta solitamente nel punto in cui mi è scivolato, dopo averlo ritrovato me lo aveva riportato!" Comincia così il post pubblicato su Facebook da Carlo Merenda , un imprenditore pugliese che ha prima perso e poi ritrovato il portafogli smarrito, grazie all'onestà e allo zelo di un giovane venditore ambulante originario del Marocco.

La perdita era avvenuta a Lecce, ma la restituzione a Tuglie, a 43 chilometri di distanza. Sempre via Facebook il protagonista della vicenda spiega meglio: "Questo ragazzo si è preso la briga di risalire in qualche modo ad un indirizzo, si è messo in macchina a SUE SPESE (e non penso che possa aver avuto grandi possibilità economiche), impegnando il suo tempo e facendo 80 Km per RIPORTARMI IL PORTAFOGLI! Bene: mi sono VERGOGNATO profondamente se in qualche momento ho avuto un pregiudizio, se ho GIUDICATO, se ho pensato male, se ho ritenuto lontanamente possibile che l'onesta potesse avere le sfumature di un colore. Il colore della pelle. Ovviamente ho saputo come ringraziare questa persona, ma il vero grazie lo devo per la lezione di vita che mi ha dato!"