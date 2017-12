Ilva Taranto, Emiliano: "Calenda disperato, avanti con il ricorso"

"Il ricorso resta in piedi fin quando non saranno discusse le osservazioni". Lo ha detto Emiliano, governatore della Puglia, in merito alla questione Ilva. "Il ministro Calenda - ha aggiunto - ha fatto il blitz a Taranto perché era disperato. L'azienda non gli dava più ascolto perché aveva capito che il governo non era l'interlocutore e quindi aveva bisogno di tornare indietro rispetto alla sciocchezza di escludere Regione e Comune dalla trattativa".