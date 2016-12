Il marito rientra all'improvviso: l'amante della moglie fugge e cade dal balcone al secondo piano

Come nella più classica delle storie di corna, all'arrivo imprevisto del marito della sua amante lui è fuggito dal balcone. Ma al novello Casanova, un 36enne, è andata male: la ringhiera alla quale si era aggrappato, al secondo piano di un'abitazione alla periferia di Barletta, ha ceduto, e lui è precipitato nel vuoto. Soccorso e ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita ma ma ha riportato diverse fratture e lesioni.