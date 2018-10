Foggia, "picchiato dal buttafuori di una discoteca": grave un 18enne

Un 18enne è stato trovato gravemente ferito dai poliziotti di una volante in una piazza centrale a Foggia: soccorso, il giovane ha raccontato di essere stato picchiato a sangue poco prima dal buttafuori di una discoteca alla periferia della città. Solo e in evidente stato di agitazione, il ragazzo, residente a Lucera, è stato accompagnato dagli agenti agli Ospedali Riuniti, dove è ora ricoverato in prognosi riservata.

Soccorso verso le 2 del mattino in piazza Cavour, il 18enne aveva il volto tumefatto e non riusciva a stare in piedi per il dolore. Dopo aver portato il giovane in ospedale, gli agenti hanno hanno ascoltato sia il titolare della discoteca sia alcuni addetti alla sicurezza, i quali hanno negato che ci siano state aggressioni nel corso della serata.



La polizia sta comunque visionando i filmati delle telecamere di sicurezza, anche per capire come il ragazzo abbia fatto a raggiungere il centro della città dalla discoteca.