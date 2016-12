13 aprile 2015 Crollo in scuola a Ostuni, due bambini e una maestra feriti Nell'aula della scuola elementare in provincia di Brindisi si sono staccati pezzi di intonaco dal soffitto. L'edifico era stato ristrutturato recentemente Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:56 - Il soffitto di un'aula della scuola elementare Pessina di Ostuni, nel Brindisino, è crollato durante le lezioni. Almeno due bambini e una maestra sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Un grosso pezzo di intonaco si è staccato dal soffitto finendo sui banchi in cui si trovavano gli studenti.

Intero immobile posto sotto sequestro - Il crollo di pezzi di intonaco dal soffitto è avvenuto a meno di tre mesi dagli ultimi interventi di ristrutturazione, durati cinque anni e portati a termine a metà gennaio. Il sostituto procuratore di Brindisi Pierpaolo Montinaro ha disposto il sequestro dell'intero immobile. La scuola è frequentata da oltre 500 alunni.



Maestra ferita mentre soccorre i bimbi - Una maestra è rimasta ferita per essere scivolata mentre cercava di dare soccorso ai bambini rimasti contusi nel crollo. Le sue condizioni non sono gravi. Non sono in pericolo di vita i due bambini di 7 anni ricoverati in ospedale. La scuola è stata evacuata.



Distacco di 5 metri di intonaco - "Nella scuola si è verificato il distacco di 5 metri quadrati di intonaco, per uno spessore di 3 cm collassato all'improvviso, un peso significativo, venuto giù in maniera uniforme. Un bel blocco, che ha investito i bambini", dice il comandante dei vigili del fuoco di Brindisi, Michele Angiuli.



Genitore: "I nostri figli sono in pericolo" - "Queste cose non devono succedere". Lo ha detto il papà di uno dei bimbi che frequentano l'istituto Pessina di Ostuni dopo il crollo del soffitto. "Ora basta - ha aggiunto - non possiamo temere per la vita dei nostri figli. I nostri bambini sono in pericolo. la scuola va chiusa e vanno effettuati controlli a tutti i solai. Non può succedere una cosa simile in una scuola appena ristrutturata".



Vendola: "Crimine contro i bambini" - "Tutto questo è inaccettabile, chiedo si faccia piena luce su questa vicenda e che i responsabili di quello che appare come un crimine nei confronti dei bambini siano assicurati rapidamente alla giustizia". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola.



Salvini: è questa la riforma di Renzi? - ""Buona scuola" di Renzi? Crolla intonaco a scuola di Ostuni, inaugurata 4 mesi fa: 3 feriti. Spero che qualcuno paghi!". Lo scrive, su Twitter, il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini.