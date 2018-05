Brindisi, autista di scuolabus mette in salvo bimbi e poi muore per un malore

L'autista di uno scuolabus di Fasano (Brindisi) è morto per infarto mentre era alla guida del mezzo. L'uomo, 65 anni, prima di accasciarsi al volante è riuscito ad accostare e a mettere in salvo la scolaresca. Inutili i tentativi di rianimazione del 118 e l'immediato trasporto d'urgenza in ospedale, dopo l'allarme lanciato dall'assistente dell'autista che si trovava a bordo.