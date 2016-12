Puglia, epidemia di Seu: ancora alta l'allerta

14:56 - Da 48 ore non si registrano nuovi casi, ma è ancora alta l’allerta sulla sindrome emolitico uremica in Puglia. Si ferma dunque a dodici il computo dei ragazzini colpiti dall’infezione tra luglio e agosto, tra cui nove bimbi di età compresa tra gli 11 mesi e i 4 anni, tuttora ricoverati. Le loro condizioni non destano preoccupazione e nei prossimi giorni dovrebbero essere dimessi.



Non del tutto chiare le cause della sindrome, che causa problemi ai reni e al sistema nervoso: scartata l’ipotesi delle angurie contaminate, l’attenzione si è focalizzata su carni e derivati del latte. La fase acuta dell'infezione sembra superata, ma dall'Assessorato alla Sanità regionale fanno sapere che il livello di attenzione resta alto.